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CENK EROGLU и JOHN BISAHA в RUBIKON



Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с группой RUBIKON, в состав которой входят Cenk Eroglu (Winger, Xcarnation) и John Bisaha (The Babys). В настоящий момент коллектив работает над дебютным альбомом, в записи которого также принимает участие сын Cenik'a Efe (гитара, клавишные) и ряд гостей, среди которых Pat Mastelotto (King Crimson, Mr. Mister), Ray Coburn (Honeymoon Suite), Reb Beach (Winger, Whitesnake) и другие. Релиз альбома намечен на 2022 год.







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