Участники SUICIDAL TENDENCIES, PENNYWISE и RANCID в THE CREW



Группа THE CREW, в состав которой входят Fletcher Dragge и Byron McMackin из PENNYWISE, Mike Muir из SUICIDAL TENDENCIES, а также Tim Armstrong и Matt Freeman из RANCID, опубликовала официальное видео с текстом на песню "One Voice".













