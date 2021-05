все новости группы







20 май 2021 : Новая песня NEFARIYM



сегодня



Новая песня NEFARIYM



NEFARIYM опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Morbid Delusion", которая взята из дебютного альбома "Morbid Delusions", выходящего двадцать четвертого сентября на Inverse Records.



Трек-лист:



"Veiled In Death" (Intro)

"Succubus"

"A Morbid Delusion"

"Tearing The Flesh From The Bone"

"Wallow In The Filth"

"Monolithic Dread"

"Humanity Falls"

"Endless Decay"

"The Seeds Of Hate"

"Into The Blackened Abyss"

"Circle Of The Tyrants" (Celtic Frost cover)







