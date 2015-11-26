сегодня



Музыканты FREEDOM CALL и VISION DIVINE в ARTABAN'S REDEMPTION



Группа ARTABAN'S REDEMPTION, в состав которой входят Alvaro Weik (Unbound), Roberto Cappa (Dark Moor), Francesco Ferraro (Freedom Call, Vexillum), Elena Alonso (Lethargus) и Ivan Giannini (Vision Divine, Derdian), опубликовала официальное видео с текстом на песню "Shutting Down".

</div>





+0 -0



просмотров: 282

