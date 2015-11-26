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Artabans Redemption

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Музыканты FREEDOM CALL и VISION DIVINE в ARTABAN'S REDEMPTION



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Группа ARTABAN'S REDEMPTION, в состав которой входят Alvaro Weik (Unbound), Roberto Cappa (Dark Moor), Francesco Ferraro (Freedom Call, Vexillum), Elena Alonso (Lethargus) и Ivan Giannini (Vision Divine, Derdian), опубликовала официальное видео с текстом на песню "Shutting Down".

ARTABAN'S REDEMPTION Feat. Members Of FREEDOM CALL And VISION DIVINE Release



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