Музыканты FREEDOM CALL и VISION DIVINE в ARTABAN'S REDEMPTION
Группа ARTABAN'S REDEMPTION, в состав которой входят Alvaro Weik (Unbound), Roberto Cappa (Dark Moor), Francesco Ferraro (Freedom Call, Vexillum), Elena Alonso (Lethargus) и Ivan Giannini (Vision Divine, Derdian), опубликовала официальное видео с текстом на песню "Shutting Down".
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