все новости группы







Dovorian

?

-

-





8 июн 2021 : Вокалист EVERGREY на альбоме DOVORIAN



сегодня



Вокалист EVERGREY на альбоме DOVORIAN



Вокалист EVERGREY Tom Eglund принял участие в записи альбома DOVORIAN под названием "The Light & Dark".



Трек-лист:



"Lost"

"Betrayal"

"Alone"

"You Are The Reason"

"Feel"

"Ache"

"Life Support"

"A Part Of Me"

"Diamond In The Dark"

"Without You"







+0 -0



просмотров: 157