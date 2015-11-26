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Cathexis

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Новая песня CATHEXIS



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"Given To The Colony", новая песня группы CATHEXIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Untethered Abyss", выход которого запланирован на 25 июня на CD, виниле и в цифровом варианте на Willowtip Records.

Трек-лист:

"Horizonless Realm Of Mechanical Retribution"
"Given To The Colony"
"Harrowing Manifestation"
"Red Hook"
"Library Of Babel"
"Mortuus In Perpetuum"
"Isolated Malevolence"
"Reanimated Kin"

CATHEXIS Reveal New Song



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