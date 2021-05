все новости группы







Новая песня CATHEXIS



"Given To The Colony", новая песня группы CATHEXIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Untethered Abyss", выход которого запланирован на 25 июня на CD, виниле и в цифровом варианте на Willowtip Records.



Трек-лист:



"Horizonless Realm Of Mechanical Retribution"

"Given To The Colony"

"Harrowing Manifestation"

"Red Hook"

"Library Of Babel"

"Mortuus In Perpetuum"

"Isolated Malevolence"

"Reanimated Kin"







