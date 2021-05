все новости группы







30 май 2021 : HELLSCORE исполняют METALLICA



30 май 2021



HELLSCORE исполняют METALLICA



HELLSCORE, ранее известные как The Hellscore Choir, представили собственное прочтение хита METALLICA "For Whom The Bell Tolls".







