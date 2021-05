все новости группы







26 май 2021 : DEATH PERCEPTION на Wormholedeath



26 май 2021



DEATH PERCEPTION на Wormholedeath



DEATH PERCEPTION заключили контракт с лейблом Wormholedeath, на котором 18 июня состоится релиз нового альбома Ashes:



"Bleed To Death"

"Scars Over Skin"

"In Plain Sight"

"No Tears For The Dead"

"Crimson Darkness"

"The Kill"

"Wars"

"Vermin"

"Final Breath"

"Ashes To Mourn"







