31 май 2021



TOMMY SHAW — о переезде в Нэшвилл



В рамках недавнего интервью для "Torg & Elliott" TOMMY SHAW рассказал, почему он решил в 2013 году, проведя более двадцати лет в Лос-Анджелесе, переехать в Нэшвилл:



«Я вырос в Алабаме, и Нэшвилл был первым местом, куда я приехал, когда решил уехать из города и посмотреть, чем можно заняться в другом месте. Моя жена родилась в Иллинойсе, но её семья переехала сюда, в Нэшвилл, когда она была совсем маленькой. Так что она выросла в Кларксвилле. Я приехал сюда —уже не помню, сколько лет назад, — чтобы записать альбом в стиле блюграсс, провёл здесь три недели и по-настоящему влюбился в этот город».



До переезда в Теннесси Tommy и Jeanne Shaw «жили в Бичвуд-Каньоне, где находится знак Hollywood, и когда мы только переехали туда, смартфонов не было, и поэтому людей, приезжающих сюда в попытках добраться до знака Hollywood, встречалось немного, так как дорога была извилистой и не самой очевидной. К тому времени, как мы уехали, туда приезжало по 6500 человек в день — это были туристические автобусы и царили постоянные конфликты при попытке выехать на дорогу. Вот так мы и оказались [в Нэшвилле]».



На вопрос, много ли других рокеров переезжает в Нэшвилл, он ответил:



«[Здесь] много всех. Это просто отличное, центровое место. Особенно если вы гастролируете, то отсюда всё и стартует. Автобусная компания, услугами которой мы пользуемся, находится в Нэшвилле, поэтому часто, если мы только начинаем тур, автобус подъезжает к моему дому, я запрыгиваю в него, и могу никуда не лететь на самолете».







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