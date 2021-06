сегодня



THE LONELY ONES сотрудничают со Strüng



THE LONELY ONES объявили о сотрудничестве со Strüng и предлагает ювелирные изделия из гитарных струн, благодаря которым собираются деньги на музыкальное образование.



Единственные в своём роде ожерелья и браслеты, выпущенные ограниченным тиражом, сделаны из гитарных струн, подаренных группой THE LONELY ONES. Каждое уникальное изделие выполнено вручную в США. Вместе с покупкой вы получите официальную карточку с автографом, подтверждающую подлинность струн группы.



«Всегда приятно сотрудничать с группой, которая, как вы знаете, является не только музыкантами, но и замечательными людьми. Мы очень рады, что THE LONELY ONES присоединились к нам, и мы сможем собрать больше денег на музыкальное образование», — говорит президент Strüng Тим Барбур.







