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The Lonely Ones

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THE LONELY ONES сотрудничают со Strüng



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THE LONELY ONES объявили о сотрудничестве со Strüng и предлагает ювелирные изделия из гитарных струн, благодаря которым собираются деньги на музыкальное образование.

Единственные в своём роде ожерелья и браслеты, выпущенные ограниченным тиражом, сделаны из гитарных струн, подаренных группой THE LONELY ONES. Каждое уникальное изделие выполнено вручную в США. Вместе с покупкой вы получите официальную карточку с автографом, подтверждающую подлинность струн группы.

«Всегда приятно сотрудничать с группой, которая, как вы знаете, является не только музыкантами, но и замечательными людьми. Мы очень рады, что THE LONELY ONES присоединились к нам, и мы сможем собрать больше денег на музыкальное образование», — говорит президент Strüng Тим Барбур.

THE LONELY ONES Join Forces With StrГјng Offering Guitar String Jewelry That Raises Money For Music Education; Video



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