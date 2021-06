все новости группы







Param-Nesia

?

-

-





2 июн 2021 : Новая песня PARAM-NESIA



сегодня



Новая песня PARAM-NESIA



"Forsaken", новая песня группы PARAM-NESIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Aspect Of Creation", выход которого намечен на 18 июня.



Трек-лист:



“Pestilence Of Man”

“Forsaken”

“Lethocerus”

“Home”

“Journey To Nothing”







+0 -0



просмотров: 109