2 июн 2021



Новое видео VAN CANTO



VAN CANTO выпустят новую работу, получившую название To The Power Of Eight, четвертого июня на Napalm Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- 1 LP Gatefold

- 1 CD Digipack

- Digital Album



Трек-лист:



"To The Power Of Eight"

"Dead By The Night"

"Faith Focus Finish"

"Falling Down"

"Heads Up High"

"Raise Your Horns"

"Turn Back Time"

"Run To The Hills"

"Hardrock Padlock"

"Thunderstruck"

"From The End"

"I Want It All"



Видео на “Faith Focus Finish” доступно ниже.







