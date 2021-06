сегодня



VHF переиздают альбом



Группа VHF (Vinciguerra Hoekstra Franklin), в состав которой входят барабанщик "Vinny" Vinciguerra (лидер проекта), гитарист Joel Hoekstra (Whitesnake, Night Ranger, Trans-Siberian Orchestra) и басист Tony Franklin (The Firm, Blue Murder, Kenny Wayne Shepherd), перевыпустит альбом 2014 года в цифровом варианте и на CD двадцать пятого июня.



Трек-лист:



"Shattered Insomnia"

"Whispers Of The Soul"

"Suspended Animation"

"Conception To Death For 8 Guitars"

"Invisible Thread"

"Backside Of Your Eyes"

"All Is Within"







