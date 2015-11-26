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Новое видео ULTIMATIUM
"(Don’t) Fear The Silence", новое видео группы ULTIMATIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Virtuality, выпущенного в прошлом ноябре на Rockshots Records:
"Vengeance"
"Run Like The Wind"
"Hall of Heroes" (instrumental)
"Mindcaptives"
"The Seer"
"Dark Cold Day"
"Remorse"
"(Don’t) Fear The Silence"
"Digital Tower"
"Ghost of Yesterday"
"Scream"
"Together"
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