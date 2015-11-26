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Новое видео ULTIMATIUM



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"(Don’t) Fear The Silence", новое видео группы ULTIMATIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Virtuality, выпущенного в прошлом ноябре на Rockshots Records:

"Vengeance"
"Run Like The Wind"
"Hall of Heroes" (instrumental)
"Mindcaptives"
"The Seer"
"Dark Cold Day"
"Remorse"
"(Don’t) Fear The Silence"
"Digital Tower"
"Ghost of Yesterday"
"Scream"
"Together"

ULTIMATIUM Debut "(Don't) Fear The Silence" Music Video



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