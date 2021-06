сегодня



Новое видео ULTIMATIUM



"(Don’t) Fear The Silence", новое видео группы ULTIMATIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Virtuality, выпущенного в прошлом ноябре на Rockshots Records:



"Vengeance"

"Run Like The Wind"

"Hall of Heroes" (instrumental)

"Mindcaptives"

"The Seer"

"Dark Cold Day"

"Remorse"

"(Don’t) Fear The Silence"

"Digital Tower"

"Ghost of Yesterday"

"Scream"

"Together"







+0 -0



просмотров: 162