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2 июн 2021 : Новое видео CUESTACK



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Новое видео CUESTACK



“Stronger,” новое видео группы CUESTACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня выпущена в рамках акции “We Won’t Let Music Die”. Доходы от этого сингла, как и роялти от радиотрансляций материала дебютного альбома будут направлены в адрес #AlarmstufeRot, помогающим профессионалам музыкальной индустрии.



«Все скучают по живым выступлениям, фестивалям и турам. Но профессионалы индустрии особенно пострадали от нынешней ситуации. Более трех миллионов человек остались без работы и только в Германии в прошлом году было недополучено более 265 миллионов евро».

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