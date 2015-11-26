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Новое видео CUESTACK



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“Stronger,” новое видео группы CUESTACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня выпущена в рамках акции “We Won’t Let Music Die”. Доходы от этого сингла, как и роялти от радиотрансляций материала дебютного альбома будут направлены в адрес #AlarmstufeRot, помогающим профессионалам музыкальной индустрии.

«Все скучают по живым выступлениям, фестивалям и турам. Но профессионалы индустрии особенно пострадали от нынешней ситуации. Более трех миллионов человек остались без работы и только в Германии в прошлом году было недополучено более 265 миллионов евро».

CUESTACK Launches вЂњWe WonвЂ™t Let Music DieвЂќ Campaign With вЂњStrongerвЂќ Single; Music Video



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