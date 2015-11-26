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Никакого реюниона HOLE !



Вокалистка HOLE Courtney Love в рамках недавнего интервью полностью отвергла возможность возрождения группы:



«Нет, совершенно точно нет. И пора с этим смириться. Наш менеджер Peter Mensch где-то год назад позвонил с этим вопросом и сказал: "Эй, я тут каждый год с Jimmy Page'ом и тобой кое-что делаю". И я польщена, что являюсь частью этого, но просто ничего не будет».







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