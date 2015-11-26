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Hole

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Никакого реюниона HOLE!



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Вокалистка HOLE Courtney Love в рамках недавнего интервью полностью отвергла возможность возрождения группы:

«Нет, совершенно точно нет. И пора с этим смириться. Наш менеджер Peter Mensch где-то год назад позвонил с этим вопросом и сказал: "Эй, я тут каждый год с Jimmy Page'ом и тобой кое-что делаю". И я польщена, что являюсь частью этого, но просто ничего не будет».

COURTNEY LOVE Says HOLE Reunion Will





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DissidentAggressor


9 июн 2021, 09:16		Мерзкая баба.


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