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Potters Daughter

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Новый альбом POTTER'S DAUGHTER выйдет осенью



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Прогрессив-рок-коллектив POTTER'S DAUGHTER объявил о сотрудничестве с легендарным барабанщиком Simon'ом Phillips'ом, который записал партии для нового альбома "Close To Nearby", выходящего тридцатого сентября на CD, виниле и в виде арт-бука.

Трек-лист:

"Movement I"
"Rosewind"
"Night Sky"
"The Mask"
"5 And 5"
"Midnight"
"Seven Meets Five"
"Hold"

POTTER'S DAUGHTER - Prog Ensemble Join Forces With Drum Legend SIMON PHILLIPS For New Full-Length, Close To Nearby, Out In September



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