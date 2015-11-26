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Новый альбом POTTER'S DAUGHTER выйдет осенью
Прогрессив-рок-коллектив POTTER'S DAUGHTER объявил о сотрудничестве с легендарным барабанщиком Simon'ом Phillips'ом, который записал партии для нового альбома "Close To Nearby", выходящего тридцатого сентября на CD, виниле и в виде арт-бука.
Трек-лист:
"Movement I"
"Rosewind"
"Night Sky"
"The Mask"
"5 And 5"
"Midnight"
"Seven Meets Five"
"Hold"
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