Новый альбом POTTER'S DAUGHTER выйдет осенью



Прогрессив-рок-коллектив POTTER'S DAUGHTER объявил о сотрудничестве с легендарным барабанщиком Simon'ом Phillips'ом, который записал партии для нового альбома "Close To Nearby", выходящего тридцатого сентября на CD, виниле и в виде арт-бука.



Трек-лист:



"Movement I"

"Rosewind"

"Night Sky"

"The Mask"

"5 And 5"

"Midnight"

"Seven Meets Five"

"Hold"







