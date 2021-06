6 июн 2021



Новое видео GRAVEYARD SHIFTERS



"Fake It Till You Make It", новое видео группы GRAVEYARD SHIFTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Head Turns First, Eyes Follow, выходящего пятого августа:



"Fake It Till You Make It"

"Head Turns First, Eyes Follow"

"Whirlpool"

"Calm Down Before The Storm"







просмотров: 356