Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 128
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*Новая песня DARKTHRONE 33
[= ||| все новости группы



*

Graveyard Shifters

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-
| - |

|||| 6 июн 2021

Новое видео GRAVEYARD SHIFTERS



*
zoom
*
* *
"Fake It Till You Make It", новое видео группы GRAVEYARD SHIFTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Head Turns First, Eyes Follow, выходящего пятого августа:

"Fake It Till You Make It"
"Head Turns First, Eyes Follow"
"Whirlpool"
"Calm Down Before The Storm"

GRAVEYARD SHIFTERS - New EP Due In August, "Fake It Till You Make It" Video Out Now



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 356

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом