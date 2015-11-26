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6 июн 2021
Новое видео GRAVEYARD SHIFTERS
"Fake It Till You Make It", новое видео группы GRAVEYARD SHIFTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Head Turns First, Eyes Follow, выходящего пятого августа:
"Fake It Till You Make It"
"Head Turns First, Eyes Follow"
"Whirlpool"
"Calm Down Before The Storm"
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