Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register

Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*MEGADETH è David âñ¸ 127
*MAX CAVALERA — îá àëüáîìå SEPULTURA "Roots": «Îí ïðîø¸ë ïðîâ... 45
*WACKEN OPEN AIR âñ¸. Â 2021-ì 44
*Íîâîå âèäåî UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES è STEFAN KAUFMAN... 39
*(Â)äóé êëîóíó! 27
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

Helldrifter

*
Ñòðàíà
Unknown?
Ñòèëü
-
Ñàéò
-
| - |

|||| ñåãîäíÿ

HELLDRIFTER íà Nuclear Blast



*
zoom
*
* *
HELLDRIFTER çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå ñ öèôðîâûì ïîäðàçäåëåíèåì Nuclear Blast Blood Blast Distribution íà ðàñïðîñòðàíåíèå íîâîãî àëüáîìà.

HELLDRIFTER Signs Digital Distribution Deal With Nuclear Blastâ€˜s Blood Blast Distribution



Like!+0Dislike!-0


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Ñîîáùåíèé íåò



Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


ïðîñìîòðîâ: 97

||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì