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Beyond Creation
Канада
Death Metal
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Myspace:
http://www.myspace.com/beyondcreationofficial
Facebook:
http://www.facebook.com/BEYONDCREATIONOFFICIAL
8 июн 2021
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BEYOND CREATION представят пиво
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представят пиво
BEYOND CREATION объявили о планах сотрудничества с Vox&Hops' Brewtal North America по созданию фирменного пива "Entre Stout Et Mirage" крепостью в шесть градусов.
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LU777
8 июн 2021, 22:46
Интересно....как музыканты(особенно барабанщик) слабенькие.
А пиво заварили серьёзное :-)
Хотя откуда они знают,что такое Стаут?
Я вообще про американцев,канадцев и прочих странных пивоваров
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LU777
А пиво заварили серьёзное :-)
Хотя откуда они знают,что такое Стаут?
Я вообще про американцев,канадцев и прочих странных пивоваров
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).