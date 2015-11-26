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Beyond Creation

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BEYOND CREATION представят пиво



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BEYOND CREATION объявили о планах сотрудничества с Vox&Hops' Brewtal North America по созданию фирменного пива "Entre Stout Et Mirage" крепостью в шесть градусов.

BEYOND CREATION Announces Signature Beer In Collaboration With Vox&Hops' Brewtal North America And OverHop Canada



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


8 июн 2021, 22:46		Интересно....как музыканты(особенно барабанщик) слабенькие.
А пиво заварили серьёзное :-)
Хотя откуда они знают,что такое Стаут?
Я вообще про американцев,канадцев и прочих странных пивоваров


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