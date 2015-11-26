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Новая песня DESERT
"A Cry From The Deep", новая песня израильской группы DESERT, в записи которой принимал участие вокалист CATHARSIS Олег Жиляков, доступна для прослушивания ниже. Песня посвящена трагической гибели экипажа подводной лодки К-141 «Курск», письмам, которые, умирая, моряки писали своим близким. |
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