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Новая песня DESERT



"A Cry From The Deep", новая песня израильской группы DESERT, в записи которой принимал участие вокалист CATHARSIS Олег Жиляков, доступна для прослушивания ниже. Песня посвящена трагической гибели экипажа подводной лодки К-141 «Курск», письмам, которые, умирая, моряки писали своим близким.

<a href="https://desertband.bandcamp.com/album/a-cry-from-the-deep">A Cry from The Deep by Desert</a></div>





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