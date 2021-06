сегодня



Новое видео THE COMPULSIONS



"Band Of Thieves", новое видео группы THE COMPULSIONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ferocious".



Трек-лист:



"Born On A Landfill"

"Band Of Thieves"

"Addicted"

"Dead Flowers"

"Dirtbag Blues"

"Funk #666"

"Killer In The Woodshed"

"Dust N' Bones"

"Ferocious"

"Man With No Name"







