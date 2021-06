сегодня



Новое видео REINFORCER



Allegiance and Steel, новое видео REINFORCER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома ‘Prince of the Tribes’, выход которого намечен на восемнадцатое июня. https://reinforcer.de/







