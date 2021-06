сегодня



TRACII GUNS: «Я устал от того, что эта страна позорится перед всеми остальными странами»



TRACII GUNS в подкасте "On The Road To Rock" рассказал о своих политических взглядах:



«Я был хорошим другом Эдди Ван Халена. Мы вместе играли в гольф. И я не помню, какой это был год? — когда Росс Перо баллотировался в президенты, [Билл] Клинтон баллотировался в президенты. Это был 93-й год, я думаю — 92-й [или] 93-й. Так что мне было... Сколько мне было лет? Мне было 26 или 27. И мне просто нравился Росс Перо. У него были смешные уши... Я вообще не знал, как работает политика. Но Эдди знал — Эдди знал, как это работает. И они с Sammy [Hagar'ом] занимались сбором средств для кампании Клинтона. И он такой: "Ты ведь голосуешь за Клинтона, да?". А я отвечаю: "Нет, я буду голосовать за маленького парня". Он: "Нет, нет, нет, нет. Ты не понимаешь". И я не понимал. Я понятия не имел, о чём говорят эти парни.



И вот наступает день выборов, и я думаю, что они были на вечеринке, потому что Клинтон выиграл. И он звонит мне где-то в три часа ночи. Это было ещё до мобильных телефонов, так что это был звонок на домашний телефон. Я такой: "Какого чёрта, кого это несёт?" и поднимаю трубку: "Алло". [Эдди говорит], "Привет". И я в ответ: "Привет, что ты делаешь?" Он: "Клинтон победил". А я: "Да, да, да. Поздравляю. Я рад, что всё получилось". Он: "Ты голосовал за него, да?" А я: "Я в итоге не голосовал". Он: "Какой же ты му*ак. Увидимся утром". Так что это было на самом деле важно для тех, кого я считал взрослыми. Эдди был старше меня на 12 лет или около того. И это было по-настоящему важно для него. И это было очень важно для Sammy. Они были искренне [убеждены], что это правильно для страны. И это сработало — у нас был большой экономический рост в то время. Но я никогда не думал, что буду так чувствителен к политике».



Tracii, который делит своё время между Лос-Анджелесом и Данией, откуда родом его жена и где родился его сын, продолжил, что международный имидж Америки сильно пострадал в последние годы, особенно при бывшем президенте Дональде Трампе:



«Разоблачение расизма и ненависти в нашей стране постыдно — это позорно. Мои датские друзья уже несколько лет говорят мне: "Раньше мы очень любили Соединенные Штаты. Мы все хотели поехать туда и играть в группах. Это было так интересно". И вы должны помнить, что Дания — это социалистическая демократия. Она управляется государством. Мой ребёнок родился [там] год назад. Вот как выглядел счёт из больницы [протягивает чистый лист бумаги]. "О, вот. Радуйтесь своему ребёнку". Это совсем другое. И это очень спокойное сообщество людей. Они расслаблены, они счастливы, они работают, они образованы, они здоровы, и всё такое. Поэтому когда здесь произошло всё это безумие [избрание Трампа], они спросили: "Что случилось?" Все спрашивали меня: "Как этот парень стал президентом?" Типа: "Вау". А когда у нас начались беспорядки, связанные с протестами, всё стало по-настоящему страшно.



Я живу в Голливуде, когда нахожусь [в Америке]. Голливуд выглядит так, будто в него попала бомба. Без шуток. Это страшное место. И единственное, с чем я могу это сравнить, это Рио-де-Жанейро, где существует реальное разделение экономической структуры. Там есть фавелы, которые похожи на Голливудские холмы, но усыпаны маленькими белыми домиками и домами. Там живут бедные люди. Там процветают наркотики и преступность. А примерно в двух милях, я думаю, к югу, вы едете по этой дороге, и там находится пятизвёздочный загородный гольф-клуб. Именно таким мне сейчас представляется Лос-Анджелес. Это очень причудливая смесь. Здесь так много компаний, которые не работают, так много пустых квартир, так много бездомных. И всё это просто не сходится. Здесь полно жилья для людей. Почему мы не можем помочь? Почему мы не можем сделать это? Почему мы не можем так поступить? И я попросту устал спрашивать.



У меня есть личная жизнь. Я живу в двух странах. У меня есть ребёнок, который живёт в каждой стране. Я записываю пластинки. Я занимаюсь делами. Я устал от того, что эта страна позорится перед всеми остальными странами. Даже самые дерьмовые страны в мире стыдятся действий, которые происходят в этой стране. Это печально...»













+0 -1



просмотров: 310