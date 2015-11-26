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Fleshcrawl

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Умер вокалист FLESHCRAWL



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Вокалист FLESHCRAWL Свен Гросс скончался одиннадцатого июня в возрасте 45 лет, не сумев победить рак.

«Свенсон,

Трудно найти правильные слова в ситуациях, подобных этой. Возможно, даже невозможно. Лично мне это и правда трудно пережить. Мы знали друг друга более 25 лет.

За это время было не так много дней, когда мы не проводили время вместе, разговаривая, сочиняя, обсуждая, веселясь, выпивая, делая барбекю, строя планы, давая концерты, репетируя, путешествуя, просиживая за кулисами, и так далее. Ты оставишь большой пробел прямо здесь, в моём сердце, который уже не заполнить.

Спасибо тебе за то, что был настоящим другом, одним из самых ценных людей, которых может предложить эта планета, и, конечно же, действительно потрясающим и легендарным фронтменом, партнёром по группе и чертовски хорошим вокалистом FC. Я действительно наслаждался каждой секундой, наблюдая, как ты неистовствуешь на сцене как настоящий воин смерти, в то время как я выбивал дерьмо из ударных за твоей спиной! Спасибо тебе за великолепное путешествие!

Ты всегда жил на полную катушку, продолжай в том же духе, где бы ты сейчас ни был. Мы снова будем зажигать вместе на другой стороне — когда-нибудь. И я обязательно принесу немного Wasseralfinger.

Мои глубочайшие соболезнования жене Свена Дани и обеим семьям».

FLESHCRAWL Frontman SVEN GROГџ Loses Battle With Cancer, Passes At Age 45



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