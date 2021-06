сегодня



Видео с текстом от THE CEO



"Behind These Eyes", официальное видео с текстом видео группы THE CEO, в состав которой входят Mack Mullins, Vince Hornsby (Sevendust), Chase Brown и Beau Anderson, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Redemption", выходящего 25 июня на Rat Pak Records.



Трек-лист:



01. Twin Flame



02. Behind These Eyes



03. Redemption



04. Black Hearts



05. Dirty Tragic



06. The Storm



07. Alive



08. Beginning & The End



09. Bourbon Straight



10. Work Of Heart



11. Casting Shadows



12. Alone and Dead







