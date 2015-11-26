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Музыканты LOUDNESS, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA на альбоме MAJUSTICE



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Группа MAJUSTICE, основанная гитаристом Jien'ом Takahashi (Stormheart, Baskerville), выпустит дебютную работу в этом году, в которую войдут четыре композиции, созданные Timo Tolkki: “Sonata Black”, “Dangerous”, “Infinite Visions” и “You Rock My World”, изначально запланированные для группы Infinite Visions. В состав нового коллектива также входят: Iuri Sanson (Eternity's End/ex-Hibria), Vitalij Kuprij (Trans-Siberian Orchestra, Ring Of Fire),Kelly Simonz (Kelly Simonz's Blind Faith), Kaz Nakamura (Kelly Simonz's Blind Faith, Mark Boals) и Yosuke Yamada (Kelly Simonz's Blind Faith, Mark Boals).

Превью к демо-версиями двух треков — "Ancestral Recall" и “Now Your Turn” (featuring Mike Vescera) — доступно ниже.

Japan's MAJUSTICE Announce Debut Album Featuring Members OF LOUDNESS, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA And More; Preview Video Posted



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