Новое видео URN

“Of Whom We Once Were”, новое видео группы URN, доступно для просмотра ниже. Его съёмками и монтажом занимался Клив Холл, успевший сделать большую часть работ до своей смерти. Клив Холл ушёл из жизни тридцатого марта из-за сердечной недостаточности.







