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Hour of 13

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Новая песня HOUR OF 13



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"His Majesty Of The Wood", новая песня группы HOUR OF 13, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Black Magick Rites", выход которого запланирован на 27 августа на Shadow Kingdom Records.

Трек-лист:

“His Majesty Of The Wood”
“Return From The Grave”
“House Of Death”
“Black Magick Rites”
“Within The Pentagram”
“Harvest Night”
“The Mystical Hall Of Dreams”

HOUR OF 13 Release New Track вЂњHis Majesty Of The WoodвЂќ; Black Magick Rites Out In August



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