сегодня



BYRON NEMETH запишет сингл



BYRON NEMETH двенадцатого июля в Blackbird Studio Studio A в Нэшвилле запишет сингл "You Know It's True" при поддержке Zach'a Ballard'a, Luis'a Espaillat'a и Steve'a Braun'a. За сведение будет отвечать Tim Dolbear из Eclectica Studios.







