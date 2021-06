сегодня



GEORGE LYNCH, JACK RUSSELL, JOHN CORABI, RICHARD FORTUS, LORRAINE LEWIS на новом треке SWEET SIENNA



"Dust On A Grave", новая песня группы SWEET SIENNA, доступна для прослушивания ниже. В записи композиции в качестве гостей принимали участие George Lynch (Dokken, Lynch Mob), Jack Russell (Jack Russell’s Great White), Lorraine Lewis (Femme Fatale, Vixen), John Corabi (Mötley Crüe, The Dead Daisies), Keith St. John (Burning Rain, Montrose), Richard Fortus (Guns N’ Roses, The Dead Daisies), Joel Hoekstra (Whitesnake,Night Ranger), Sean McNabb (Quiet Riot, Great White) и Matt Starr (Ace Frehley, Mr. Big).







