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The Screaming Jets

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THE SCREAMING JETS переиздают дебют



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THE SCREAMING JETS в честь тридцатилетия с момента выхода дебютного альбома тринадцатого августа в цифровом варианте, на CD и виниле выпустят в нынешнем составе перезаписанную версию "All For One", которая будет также снабжена новым оформлением.

Трек-лист:

"C’Mon"
"No Point"
"Better"
"Needle"
"Shine On"
"Starting Out"
"Stop The World"
"Blue Sashes"
"Sister Tease"
"F.R.C."
"Got It"
"The Only One"

THE SCREAMING JETS Announce 30th Anniversary Re-Release Of Debut Album, All For One



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