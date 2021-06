сегодня



THE SCREAMING JETS переиздают дебют



THE SCREAMING JETS в честь тридцатилетия с момента выхода дебютного альбома тринадцатого августа в цифровом варианте, на CD и виниле выпустят в нынешнем составе перезаписанную версию "All For One", которая будет также снабжена новым оформлением.



Трек-лист:



"C’Mon"

"No Point"

"Better"

"Needle"

"Shine On"

"Starting Out"

"Stop The World"

"Blue Sashes"

"Sister Tease"

"F.R.C."

"Got It"

"The Only One"







