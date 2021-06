сегодня



Басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT



Группа MOON SHOT, в состав которой входит бывший басист CHILDREN OF BODOM Henri "Henkka T. Blacksmith" Seppälä, вокалист Ville Malja (LAPKO), гитарист Jussi Ylikoski и барабанщик Mikko Hakila (DISCO ENSEMBLE), выпустит дебютную работу "Confession" двадцать второго октября на OMN Label Services.



Трек-лист:



01. Confession



02. Agony Walk



03. Big Bang



04. Marlboro Man



05. Caterpillar



06. Kiss The Ghost



07. Second Chance



08. Blood Looks Cool



09. Cut The Corners



10. Big Feelings



11. Into The Trouble



12. Street Guy



13. Uno, Dos













