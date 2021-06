все новости группы







21 июн 2021 : Новое видео SCREAMING SHADOWS



Новое видео SCREAMING SHADOWS



"Free Me", новое видео группы SCREAMING SHADOWS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Legacy Of Stone", выходящего 12 ноября на From The Vaults.







