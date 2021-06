25 июн 2021



Новое видео TANTRIC



"Living Here Without You", новое видео группы TANTRIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sum Of All Things", выходящего в июле на Cleopatra Records.



Трек-лист:



“Alone”

“Walk That Way”

“Twisting And Turning”

“Can’t Find This”

“Living Here Without You”

“Take Me I’m Broken”

“The Words To Say”

“Compound”

“Pushover”

“Ten Years”

“The Sum Of All Things”

“Breakdown” (Bonus Track)

“Down And Out” (Bonus Track)

"Whiskey & You" (Bonus Track)







+1 -0



просмотров: 300