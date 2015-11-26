Новое видео HEXENKLAD

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Hexenklad

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"Heathenheart", новое видео группы HEXENKLAD, в состав которой входят бывшие участники ECLIPSE ETERNAL, SIG:AR:TYR и PAGAN RITUAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heathenheart!, выходящего 23 июля на CDN Records.

Трек-лист:

“Heathenheart”
“Cold Beauty Of Winter”
“Huginn And Muninn”
“Rootbound”
“The Raven Returns To The Knoll”
“A Thousand Paths To Wisdom”
“Olde Gods Awaken”
“Beware The Outstretched Hand”
“A Forest Of Dead Trees”
“Upon The Wings Of Valkyries”
“A Moment Of Silence”
“We Raise A Horn”

HEXENKLAD Feat. Former Members Of ECLIPSE ETERNAL, BATTLESOUL And PAGAN RITUAL Premiere



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