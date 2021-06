сегодня



Новое видео A DYING PLANET



"When The Skies Are Grey", новое видео группы A DYING PLANET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "When The Skies Are Grey", выходящего семнадцатого сентября.



Трек-лист:



"When the Skies Are Grey"

"Honoring Your Name"

"Hope for Tomorrow"

"Embrace"

"So Far from Home"

"A Father's Love"







