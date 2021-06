25 июн 2021



Новое видео DOMINATION CAMPAIGN



"The Snipers Gaze", новое видео группы DOMINATION CAMPAIGN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Onward To Glory, выходящего девятого июля на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Death Before Dishonour"

"Onward To Glory"

"As Daylight Breaks"

"The Snipers Gaze"

"A Modern Age Of War"

"Against The Odds"

"Terror From Above"

"The Domination Campaign"







просмотров: 135