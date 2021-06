29 июн 2021



Видео с текстом от SCULPTURED



SCULPTURED опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Ordeal Of Undecidability", которая взята из нового альбома "The Liminal Phase", релиз которого намечен на 27 августа на BMG.



Трек-лист:



"The Ordeal Of Undecidability"

"Dead Wall Reveries"

"State Of Exception"

"At The Margins Of Light"

"Only Shame Can Save Us"







+0 -1



просмотров: 162