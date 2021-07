сегодня



Новый альбом WITHERING SOUL выйдет осенью



WITHERING SOUL выпустят новую работу, получившую название "Last Contact", двадцать четвертого сентября на Mortal Music.



Трек-лист:



"Visitation"

"Allegory Of The Void"

"Carrion Reflection"

"Of Blackened Pillars"

"Ascent To Madness"

"Into The Harrowing Expanse"

"The Transcendence Of Night"

"Uncharted Course"







