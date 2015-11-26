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Michael Kiske

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1 июл 2021 : 		 MICHAEL KISKE готовит сольный альбом

4 авг 2015 : 		 MICHAEL KISKE исполняет HELLOWEEN

15 дек 2013 : 		 MICHAEL KISKE исполнил классику HELLOWEEN в 'Christmas Metal Symphony'

16 дек 2012 : 		 MICHAEL KISKE сказал, что сольный альбом "скоро будет закончен"

28 апр 2012 : 		 Michael Kiske (Ex-HELLOWEEN): «Я всегда любил металл»

26 апр 2012 : 		 MICHAEL KISKE: «Я не могу слушать самого себя на альбомах “Keeper”»

17 фев 2012 : 		 MICHAEL KISKE: «Необходимости в реюнионе HELLOWEEN нет»

29 ноя 2009 : 		 Начата запись вокала для проекта KISKE/SOMERVILLE

12 окт 2009 : 		 Mat Sinner продолжает работу над проектом KISKE/SOMERVILLE

24 сен 2009 : 		 Новая группа Michael'я Kiske

6 авг 2009 : 		 Новый проект Michael'я Kiske и Amanda'ы Somerville

22 мар 2009 : 		 Michael Kiske: "Меня никто не звал в IRON MAIDEN"

24 май 2008 : 		 MICHAEL KISKE : "Я просто не сошелся с людьми Weikath'а"

16 мар 2008 : 		 Альбом с перезаписанными песнями HELLOWEEN от Михаэля Киске будет называться "Past In Different Ways"

13 дек 2006 : 		 MICHAEL KISKE: Трек-лист акустического альбома

9 ноя 2006 : 		 Michael Kiske споет дуэтом на новом альбоме INDIGO DYING

18 окт 2006 : 		 MICHAEL KISKE выпустит акустический сборник композиций HELLOWEEN

24 апр 2006 : 		 Сэмплы всех трэков сольного альбома MICHAEL'а KISKE доступны в сети

22 дек 2005 : 		 MICHAEL KISKE огласил трек-лист своего нового сольника

29 окт 2005 : 		 Michael Kiske (ex-HELLOWEEN) собирается в студию
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|||| 1 июл 2021

MICHAEL KISKE готовит сольный альбом



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В рамках беседы с The Metal Voice вокалист HELLOWEEN MICHAEL KISKE сообщил, что работает над сольным альбомом:

«Сейчас я готовлю сольный альбом, он будет акустическим. Это моя творческая [отдушина]. У меня есть весь материал, это будет 50 на 50, несколько моих собственных песен, все только акустические; плюс мои любимые песни (кавер-версии), не металлические темы — это вещи различных групп, которых я исполняю по-своему. Некоторые родом из 70-х, это те песни, которые я люблю и могу исполнить их интересным образом. Всё будет очень просто: акустика, всё записано здесь, у меня дома. Я хотел бы уделить этому время, но они хотят выпустить его, когда мы начнём тур в следующем году, который запланирован на март, апрель, май 2022 года. Так что в следующем году всё выйдет».

HELLOWEEN Vocalist MICHAEL KISKE To Release Acoustic Solo Album Next Year - Half Originals, Half Covers



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


1 июл 2021, 21:49		https://youtu.be/IkCh8VfN2d4?t=243 Прежние альбомы были чудо как плохи, но может в этот раз)

overgrin


1 июл 2021, 22:11		очень смешно...


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