1 июл 2021



MICHAEL KISKE готовит сольный альбом



В рамках беседы с The Metal Voice вокалист HELLOWEEN MICHAEL KISKE сообщил, что работает над сольным альбомом:



«Сейчас я готовлю сольный альбом, он будет акустическим. Это моя творческая [отдушина]. У меня есть весь материал, это будет 50 на 50, несколько моих собственных песен, все только акустические; плюс мои любимые песни (кавер-версии), не металлические темы — это вещи различных групп, которых я исполняю по-своему. Некоторые родом из 70-х, это те песни, которые я люблю и могу исполнить их интересным образом. Всё будет очень просто: акустика, всё записано здесь, у меня дома. Я хотел бы уделить этому время, но они хотят выпустить его, когда мы начнём тур в следующем году, который запланирован на март, апрель, май 2022 года. Так что в следующем году всё выйдет».

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