сегодня



Сборник демо INTERNAL BLEEDING осенью



INTERNAL BLEEDING третьего сентября выпустят новый сборник демо-записей, Heritage Of Sickness II. Фрагмент из этого релиза, композиция "Inhuman Suffering" доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Beyond The Gates Of Tartarus"

"Despoilment Of Rotting Flesh"

"Ruthless Inhumanity"

"Gutted Human Sacrifice"

"Epoch Of Barbarity"

"Anointed In Servitude"

"Conformed To Obscurity"

"Prophet Of The Blasphemies"

"Inhuman Suffering"

"Focus" (Live)







+1 -0



просмотров: 186