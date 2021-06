сегодня



Новое видео DRAEMORA



"Victorious", новое видео группы DRAEMORA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death Rectangle", выпущенного 18 июня.



Трек-лист:



"The Cleansing"

"Slaves Until Death"

"Death Rectangle"

"Requiem"

"What You've Become"

"Gouge Out My Eyes"

"Blood Moon"

"Screaming Into The Void"

"Metacognitive"

"Victorious"







