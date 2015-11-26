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Новое видео DRAEMORA
"Victorious", новое видео группы DRAEMORA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death Rectangle", выпущенного 18 июня.
Трек-лист:
"The Cleansing"
"Slaves Until Death"
"Death Rectangle"
"Requiem"
"What You've Become"
"Gouge Out My Eyes"
"Blood Moon"
"Screaming Into The Void"
"Metacognitive"
"Victorious"
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