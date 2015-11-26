Новое видео DRAEMORA

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Draemora

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"Victorious", новое видео группы DRAEMORA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death Rectangle", выпущенного 18 июня.

Трек-лист:

"The Cleansing" 
"Slaves Until Death" 
"Death Rectangle" 
"Requiem" 
"What You've Become" 
"Gouge Out My Eyes" 
"Blood Moon" 
"Screaming Into The Void" 
"Metacognitive" 
"Victorious" 

DRAEMORA Unveil вЂњVictoriousвЂќ Music Video, Tour Dates



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


30 июн 2021, 19:47		такой дэт найдет своего слушателя


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