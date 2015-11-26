30 июн 2021



Бывшие участники SATURNUS в INFIRMITIES



Infirmities – квартет из Дании, собравший вместе единомышленников и просто старых друзей, которые захотели вернуться к своим музыкальным корням. Бескомпромиссный состав с такими известными именами, как: Thomas A.G. Jensen; Sunne Borring (экс-Saturnus); Jesper Saltoft (экс-Saturnus) и Anders Poulsen. Группа называет свой стиль Death´N´Roll Doom metal и в ближайшее время будет готова представить публике свой дебютный EP.





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