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Infirmities

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|||| 30 июн 2021

Бывшие участники SATURNUS в INFIRMITIES



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Infirmities – квартет из Дании, собравший вместе единомышленников и просто старых друзей, которые захотели вернуться к своим музыкальным корням. Бескомпромиссный состав с такими известными именами, как: Thomas A.G. Jensen; Sunne Borring (экс-Saturnus); Jesper Saltoft (экс-Saturnus) и Anders Poulsen. Группа называет свой стиль Death´N´Roll Doom metal и в ближайшее время будет готова представить публике свой дебютный EP.



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