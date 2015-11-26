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RALF SCHEEPERS: «Много пишу!»
RALF SCHEEPERS опубликовал небольшое сообщение:
«В эти дни всё тихо и спокойно, потому что мы очень заняты написанием и сочинением нового материала. Что касается ситуации с гастролями, то новости появятся очень скоро, так что следите за обновлениями. А пока наслаждайтесь летом в Северном полушарии, а вы, ребята из Южной Америки и Австралии, берегите себя в зимнее время».
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Сообщений нет
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