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Новая песня FELL HARVEST
"Thy Barren Fields", новая песня группы FELL HARVEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pale Light In A Dying World", выход которого запланирован на 16 июля.
Трек-лист:
“Titanicide”
“Pale Light In A Dying World”
“The Lark At Morning”
“The Wind That Shakes The Barley”
“Thy Barren Fields”
“The Ghosts Of Scapa Flow”
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