4 июл 2021 : Новая песня FELL HARVEST



сегодня



Новая песня FELL HARVEST



"Thy Barren Fields", новая песня группы FELL HARVEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pale Light In A Dying World", выход которого запланирован на 16 июля.



Трек-лист:



“Titanicide”

“Pale Light In A Dying World”

“The Lark At Morning”

“The Wind That Shakes The Barley”

“Thy Barren Fields”

“The Ghosts Of Scapa Flow”







