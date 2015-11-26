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Fell Harvest

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Новая песня FELL HARVEST



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"Thy Barren Fields", новая песня группы FELL HARVEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pale Light In A Dying World", выход которого запланирован на 16 июля.

Трек-лист:

“Titanicide”
“Pale Light In A Dying World”
“The Lark At Morning”
“The Wind That Shakes The Barley”
“Thy Barren Fields”
“The Ghosts Of Scapa Flow”

FELL HARVEST Announce Pale Light In A Dying World Album; вЂњThy Barren FieldsвЂќ Single Streaming



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