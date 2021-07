сегодня



Дебютный альбом THE BLUE PRISON выйдет осенью



THE BLUE PRISON выпустят дебютную работу, получившую название "The Blue Prison", семнадцатого сентября на Metal Assault Records.



Трек-лист:



"Beacon"

"Alchemist"

"Shadows"

"Artemis"

"Kaleidoscope"

"River"

"Tyrant"

"Vengeance v2.0"

"Los Angeles"

"Rosetta"







