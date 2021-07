все новости группы







5 июл 2021 : Новая песня XALPEN



5 июл 2021



Новая песня XALPEN



"Dark Nights Of Winter", новая песня группы XALPEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ремастированной версии альбома Sawken Xo´on, выход которого запланирован на 30 июля:



“Devourer Of Light”

“1340”

“Dark Nights Of Winter”

“Han Kwin Saik”

“Among The Pillars Of Death”

“Tres Chamanes”

“The Formidable Fumes Of Hell-fire”







