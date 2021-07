7 июл 2021



Видео с текстом от SERPENT LORD (GR)



SERPENT LORD (GR) опубликовали официальное видео с текстом на ''Hail To Nothingness'', которая войдёт в альбом "Apocrypha", выходящий девятнадцатого сентября на From The Vaults.







+0 -1



( 1 ) просмотров: 516