8 июл 2021



Музыканты TESTAMENT, WHITESNAKE, FOREIGNER на новом альбоме REVEREND JACK



REVEREND JACK в ближайшее время выпустит дебютную пластинку "A Mile From Home", в записи которой в качестве гостей принимали участие Alex Skolnick из Testament, Chris Caffery и Chloe Lowery из Trans-Siberian Orchestra, Michael Bluestein & Bruce Watson из Foreigner и Captain Howdy из Dee Snider’s "Strangeland".







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