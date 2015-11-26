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8 июл 2021
Музыканты TESTAMENT, WHITESNAKE, FOREIGNER на новом альбоме REVEREND JACK
REVEREND JACK в ближайшее время выпустит дебютную пластинку "A Mile From Home", в записи которой в качестве гостей принимали участие Alex Skolnick из Testament, Chris Caffery и Chloe Lowery из Trans-Siberian Orchestra, Michael Bluestein & Bruce Watson из Foreigner и Captain Howdy из Dee Snider’s "Strangeland". |
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